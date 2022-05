NIO Inc. Announces the Expected Listing Date for its Proposed Secondary Listing on the Singapore Exchange

Weiter zum vollständigen Artikel bei "RSS Importer"

SHANGHAI, China, May 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- NIO Inc. (NYSE: NIO; HKEX: 9866) (“NIO” or the “Company”), a pioneer and a leading company in the premium smart electric vehicle market, today announced that it expects its Class A ordinary shares, par value US$0.00025 per share (the “Shares”) to be