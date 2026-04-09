Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Gaming Innovation Group Aktie

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WKN: A0EAX6 / ISIN: US4593781051

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09.04.2026 20:20:00

Nio Looks Like a Bargain and Here's the Honest Answer on Whether to Buy

Nio (NYSE: NIO), a leading electric vehicle maker in China, looks dirt cheap relative to its growth potential. Analysts expect its revenue to rise 47% in 2026 and 16% in 2027, yet it trades at less than one times next year's sales. They also expect its earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) to turn positive in 2026 and rise 35% in 2027. But based on its enterprise value, it trades at just 12 times next year's EBITDA.As of this writing, Nio's stock still trades slightly below its 2018 IPO price of $6.26 per ADR. Let's see why investors shunned Nio's stock -- and if it's a good contrarian investment.Image source: Nio.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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