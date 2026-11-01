NIO October Vehicle Deliveries Down 15.2%

(RTTNews) - Chinese electric vehicle maker NIO Inc. (NIO, 9866.HK) reported 34,246 vehicle deliveries in October 2026, down from 40,397 vehicles delivered in October 2025, representing a year-over-year decline of approximately 15.2%.

The October performance was supported by contributions from NIO's expanding portfolio of vehicle brands. Deliveries included 18,125 vehicles from the premium NIO brand, 8,383 vehicles from the ONVO brand, and 7,738 vehicles from the FIREFLY brand, highlighting the company's multi-brand strategy aimed at serving a broader range of customer segments.

As of October 31, 2026, NIO's cumulative deliveries reached 1,332,139 vehicles, marking a significant milestone for the company as it continues to scale its presence in China's competitive electric vehicle market.