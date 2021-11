NIO setzt mehr um - NIO-Aktie dennoch vorbörslich tiefer

Für den chinesischen Elektroautobauer NIO ist das dritte Geschäftsquartal 2021 abermals mit einem Verlust geendet. Je Aktie fiel ein Minus von 1,82 CNY an, nachdem sich das Minus vor Jahresfrist je Aktie noch auf -0,980 CNY belaufen hatte. Analysten waren zuvor von einem Minus je Anteilsschein von -0,433 CAD ausgegangen.

Der Umsatz konnte unterdessen deutlich von 4,53 Milliarden CNY auf 9,80 Milliarden CNY gesteigert werden, hier hatten Analysten im Vorfeld Erlöse von 9,22 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.



Die NIO-Aktie zeigt sich am Mittwoch im vorbörslichen Handel an der NYSE zeitweise 1,25 Prozent schwächer bei 40,13 US-Dollar.



Redaktion finanzen.at