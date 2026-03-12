NIO stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NIO stellte am 10.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,01 USD gegenüber -0,470 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 4,89 Milliarden USD gegenüber 2,74 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,046 CNY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 33,98 Milliarden CNY umgesetzt wurden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,950 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1,530 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat NIO im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 33,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,17 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 9,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 6,363 CNY prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 87,91 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at