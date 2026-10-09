Geely Aktie
WKN: A0CACX / ISIN: KYG3777B1032
|
09.10.2026 21:37:46
Nio Stock Slumped 18.9% in September Despite a Big Geely Deal. Should You Buy the Dip?
Nio (NYSE:NIO) sells premium and mass-market electric vehicles (EVs) and offers owners a perk: pull into a swap station with a drained battery and drive out with a full one. On Sept 28, Geely (OTC:GELYF), another automaker, signed a deal for a 30% stake in the unit that runs those stations.
Yet, Nio's stock fell and exited the month with 18.9% loss, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.
Image source: Image source: The Motley Fool.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gaming Innovation Group
Analysen zu Geely
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Geely
|1,71
|3,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.