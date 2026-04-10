Nio Strategic Metals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nio Strategic Metals hat am 08.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,01 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ebenfalls 0,01 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at