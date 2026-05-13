Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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13.05.2026 21:55:00
Nio Swapped 1 Million EV Batteries in a Week While Tesla Owners Waited 30 Minutes to Charge. Is NIO Stock a Buy?
Nio (NYSE: NIO), a major electric vehicle producer in China, differentiates itself from other EV makers through its swappable batteries. Its drivers can quickly swap out batteries at its battery-swapping stations as a faster alternative to conventional chargers. That process takes just three minutes, compared to Tesla's (NASDAQ: TSLA) average charging time of 30 minutes.As of May 7, Nio operated 3,839 battery swap stations and 5,010 charging stations. It plans to build an additional 1,000 swap stations in 2026, and it aims to build a 10,000-station network over the long term. It has completed more than 100 million cumulative battery swaps and recently achieved over a million swaps in a single week during China's May Day travel rush. Those numbers are impressive, but do they make Nio's stock a worthwhile investment?Image source: Nio.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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