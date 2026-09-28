NioCorp Developments informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NioCorp Developments hat am 25.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NioCorp Developments -0,190 USD je Aktie generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,410 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,360 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at