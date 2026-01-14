NioCorp Developments: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

NioCorp Developments hat am 12.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at