Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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12.11.2026 16:00:02
Nio’s Deliveries Are Up 38.5% This Year. But It Just Hit a Speed Bump.
Nio (NYSE:NIO) has delivered plenty of growth this year. Unfortunately, as investors likely know all too well, past success does not guarantee future results.
Image source: Author using ChatGPT for editing. Information source: Nio SEC filings.
Not included in that graphic are October deliveries, which totaled 34,246 vehicles, down 15.2% from a year earlier, even as deliveries through the first 10 months remained up 38.5%. That's a pretty wide gap between the progress already made and the latest performance.
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