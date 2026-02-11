Nippi: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nippi hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 198,10 JPY, nach 268,94 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,51 Prozent auf 11,65 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at