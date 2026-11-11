Nippi hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nippi äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 264,16 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 153,19 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 12,49 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 6,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at