18.05.2026 06:31:29

Nippi legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nippi hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 325,20 JPY, nach 199,89 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,81 Prozent auf 11,58 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nippi 11,67 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 993,45 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 854,46 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,84 Prozent zurück. Hier wurden 47,25 Milliarden JPY gegenüber 49,14 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at

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