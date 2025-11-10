Nippi präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nippi stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 153,19 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 125,53 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,10 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,75 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,38 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at