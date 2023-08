Nippi präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nippi hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.08.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2023 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 207,52 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 147,83 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 12,04 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,90 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at