Nippo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nippo hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 37,84 JPY. Im Vorjahresviertel waren 43,01 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nippo in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,08 Milliarden JPY im Vergleich zu 11,28 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at