05.02.2026 06:31:28
Nippo: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Nippo äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 60,26 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 45,92 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat Nippo im vergangenen Quartal 12,11 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nippo 11,62 Milliarden JPY umsetzen können.
