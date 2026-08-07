Nippo stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nippo hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 37,69 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nippo 38,04 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 12,62 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nippo 11,11 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at