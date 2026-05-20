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20.05.2026 06:31:29
Nippo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Nippo äußerte sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 23,18 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 34,48 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 12,11 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 8,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 159,32 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Nippo 155,15 JPY je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Nippo in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 46,40 Milliarden JPY im Vergleich zu 44,89 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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