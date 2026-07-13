Akzo Nobel Aktie
WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
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13.07.2026 03:31:25
Nippon Paint said to offer US$8.6 billion for Akzo Nobel paint arm
The bid comes a month after Nippon and Sherwin-Williams ended a joint bid for the Dutch paint makerWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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