Nippon Aqua präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Aqua hat am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,75 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Aqua 14,77 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Nippon Aqua hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,31 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at