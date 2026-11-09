Nippon Aqua stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nippon Aqua hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 15,59 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 13,75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 9,35 Milliarden JPY gegenüber 8,31 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at