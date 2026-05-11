Nippon Aqua stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nippon Aqua stellte am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10,60 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,25 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 7,71 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,50 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at