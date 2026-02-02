|
Nippon Avionics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Nippon Avionics hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 62,37 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Avionics 21,42 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 7,02 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,56 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
