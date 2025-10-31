Nippon Avionics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nippon Avionics lud am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 59,73 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 34,10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 52,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,02 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,67 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at