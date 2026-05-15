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15.05.2026 06:31:29
Nippon Avionics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Nippon Avionics hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 106,25 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Avionics 57,40 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 9,47 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,45 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Nippon Avionics hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 253,57 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 124,37 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 45,08 Prozent auf 29,19 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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