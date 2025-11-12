Nippon Beet Sugar Manufacturing hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nippon Beet Sugar Manufacturing hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 82,12 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5,83 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 15,81 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at