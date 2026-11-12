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12.11.2026 06:31:28
Nippon Beet Sugar Manufacturing hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Nippon Beet Sugar Manufacturing stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 117,56 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Beet Sugar Manufacturing 27,37 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat Nippon Beet Sugar Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 15,40 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,57 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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