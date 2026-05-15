Nippon Beet Sugar Manufacturing stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nippon Beet Sugar Manufacturing hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 363,90 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -181,450 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,04 Prozent auf 17,45 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 410,85 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 215,15 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Nippon Beet Sugar Manufacturing im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 68,70 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 64,80 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at