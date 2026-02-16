Nippon Beet Sugar Manufacturing veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nippon Beet Sugar Manufacturing hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -48,64 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nippon Beet Sugar Manufacturing ein EPS von -62,720 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 18,27 Milliarden JPY gegenüber 17,44 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at