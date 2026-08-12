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12.08.2026 06:31:29
Nippon Beet Sugar Manufacturing: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Nippon Beet Sugar Manufacturing hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Nippon Beet Sugar Manufacturing hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 27,71 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13,47 JPY je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,62 Milliarden JPY – eine Minderung von 8,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,17 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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