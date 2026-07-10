Nippon BS Broadcasting: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nippon BS Broadcasting hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 18,24 JPY gegenüber 14,65 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nippon BS Broadcasting im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,02 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at