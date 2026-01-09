Nippon BS Broadcasting stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nippon BS Broadcasting hat sich am 08.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 14,63 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 20,51 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,88 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at