Nippon BS Broadcasting: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nippon BS Broadcasting hat am 08.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21,15 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nippon BS Broadcasting ein EPS von 15,86 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Nippon BS Broadcasting mit einem Umsatz von insgesamt 3,07 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,17 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 72,83 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 75,51 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Nippon BS Broadcasting in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,92 Milliarden JPY im Vergleich zu 11,81 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at