Nippon Carbide Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nippon Carbide Industries hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 16,30 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nippon Carbide Industries 14,57 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Nippon Carbide Industries im vergangenen Quartal 12,43 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nippon Carbide Industries 12,87 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 279,72 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Nippon Carbide Industries ein EPS von 237,50 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,43 Prozent auf 49,91 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 48,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at