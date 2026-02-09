Nippon Carbide Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nippon Carbide Industries gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 99,09 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 131,84 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,90 Prozent auf 13,22 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at