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10.11.2026 06:31:29
Nippon Carbide Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Nippon Carbide Industries hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 136,57 JPY gegenüber 106,92 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 13,67 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,49 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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