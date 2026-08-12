Nippon Carbon mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nippon Carbon hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 80,65 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Carbon 146,78 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 10,17 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 1,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at