Nippon Carbon: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nippon Carbon lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 21,76 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Carbon 107,72 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Nippon Carbon mit einem Umsatz von insgesamt 10,26 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,63 Prozent verringert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 436,91 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 369,03 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 37,74 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 37,96 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

