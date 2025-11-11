Nippon Carbon: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nippon Carbon hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 207,41 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nippon Carbon noch ein Gewinn pro Aktie von 53,81 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Nippon Carbon mit einem Umsatz von insgesamt 9,17 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,39 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at