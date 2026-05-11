Nippon Carbon stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nippon Carbon hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 43,58 JPY gegenüber 60,96 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nippon Carbon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,86 Milliarden JPY im Vergleich zu 7,96 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at