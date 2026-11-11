Nippon Carbon: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nippon Carbon hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 75,80 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 207,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,17 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,30 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at