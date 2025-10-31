Nippon Care Supply stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nippon Care Supply hat am 29.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 37,47 JPY, nach 27,58 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 8,59 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,99 Milliarden JPY umgesetzt.

