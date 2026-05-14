14.05.2026 06:31:29

Nippon Care Supply stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nippon Care Supply stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 41,03 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 35,08 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nippon Care Supply in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,99 Milliarden JPY im Vergleich zu 8,16 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 145,32 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 115,35 JPY je Aktie generiert.

Der Jahresumsatz wurde auf 34,93 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 32,01 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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