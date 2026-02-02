Nippon Care Supply: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nippon Care Supply hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 36,92 JPY. Im Vorjahresviertel waren 30,29 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 8,85 Milliarden JPY gegenüber 8,17 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

