NIPPON CERAMIC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

NIPPON CERAMIC äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 65,14 JPY gegenüber 36,12 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,11 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at