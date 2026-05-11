NIPPON CERAMIC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NIPPON CERAMIC gab am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 63,09 JPY gegenüber 49,31 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,10 Prozent zurück. Hier wurden 6,57 Milliarden JPY gegenüber 6,64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at