NIPPON CERAMIC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NIPPON CERAMIC hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 63,33 JPY, nach 143,72 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,13 Milliarden JPY – ein Plus von 1,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIPPON CERAMIC 7,04 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at