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09.11.2026 06:31:29
NIPPON CERAMIC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
NIPPON CERAMIC stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 45,25 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NIPPON CERAMIC ein EPS von 65,14 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,05 Prozent auf 6,89 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7,11 Milliarden JPY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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